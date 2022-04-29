Росія зруйнувала 39 українських медзакладів під час повномасштабної війни. На їх відновлення потрібно 13,5 млрд грн

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в етері телемарафону.



"Сьогодні вже 369 пошкоджених закладів охорони здоров'я, 39 зруйновано, і на цих 39, щоб їх відновити, потрібно 13 мільярдів 500 мільйонів гривень. Це прорахунки, які є на сьогодні", - сказав Ляшко.



Міністр також відзначив, що уряд вже розробляє концепти відновлення та модернізацію зруйнованих медзакладів.



"Сьогодні вже маємо запевнення в підтримці від наших міжнародних партнерів, урядів різних країн про допомогу, яку отримає і медична система, щоб відновилася і стала ще краще, ніж була", – розповів Віктор Ляшко.



В рамках загальнодержавної стратегії з відновлення України МОЗ відпрацьовує усі питання в консультації з обласними військовими адміністраціями. 8 квітня Україна отримала 209,6 тис. пачок препарату для антиретровірусної терапії людям з ВІЛ. Їх вистачить на 3-6 місяців.

16 квітня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів, яка наразі в Україні ситуація з коронавірусом, відзначивши, що переважна більшість хворіє у легкій формі і в середньому на добу фіксують десь 400 випадків. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb