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Війна з Росією: хроніка
Головна Здоров'я Росія зруйнувала 39 українських медзакладів під час повномасштабної війни. На їх відновлення потрібно 13,5 млрд грн

Росія зруйнувала 39 українських медзакладів під час повномасштабної війни. На їх відновлення потрібно 13,5 млрд грн

29 квітня, 2022 п'ятниця
06:42
Здоров'я

З 24 лютого російська армія зруйнувала 39 медичних закладів в Україні, а на їх відновлення потрібно 13,5 млрд грн

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в етері телемарафону.

"Сьогодні вже 369 пошкоджених закладів охорони здоров'я, 39 зруйновано, і на цих 39, щоб їх відновити, потрібно 13 мільярдів 500 мільйонів гривень. Це прорахунки, які є на сьогодні", - сказав Ляшко.

Міністр також відзначив, що уряд вже розробляє концепти відновлення та модернізацію зруйнованих медзакладів.

"Сьогодні вже маємо запевнення в підтримці від наших міжнародних партнерів, урядів різних країн про допомогу, яку отримає і медична система, щоб відновилася і стала ще краще, ніж була", – розповів Віктор Ляшко.

В рамках загальнодержавної стратегії з відновлення України МОЗ відпрацьовує усі питання в консультації з обласними військовими адміністраціями.

  • 8 квітня Україна отримала 209,6 тис. пачок препарату для антиретровірусної терапії людям з ВІЛ. Їх вистачить на 3-6 місяців.
  • 16 квітня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко розповів, яка наразі в Україні ситуація з коронавірусом, відзначивши, що переважна більшість хворіє у легкій формі і в середньому на добу фіксують десь 400 випадків.

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МОЗ
війна з Росією
російська агресія
загарбники
Віктор Ляшко
відбудова
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