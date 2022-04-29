Росія зруйнувала 39 українських медзакладів під час повномасштабної війни. На їх відновлення потрібно 13,5 млрд грн
З 24 лютого російська армія зруйнувала 39 медичних закладів в Україні, а на їх відновлення потрібно 13,5 млрд грн
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в етері телемарафону. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
"Сьогодні вже 369 пошкоджених закладів охорони здоров'я, 39 зруйновано, і на цих 39, щоб їх відновити, потрібно 13 мільярдів 500 мільйонів гривень. Це прорахунки, які є на сьогодні", - сказав Ляшко.
Міністр також відзначив, що уряд вже розробляє концепти відновлення та модернізацію зруйнованих медзакладів.
"Сьогодні вже маємо запевнення в підтримці від наших міжнародних партнерів, урядів різних країн про допомогу, яку отримає і медична система, щоб відновилася і стала ще краще, ніж була", – розповів Віктор Ляшко.
В рамках загальнодержавної стратегії з відновлення України МОЗ відпрацьовує усі питання в консультації з обласними військовими адміністраціями.
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