Публіцист поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорить, що західні лідери не дають Україні можливості домовлятися з РФ. Це демонстрація російської картини світу - у всьому винен колективний Захід. У всьому винні США, Велика Британія і тд. От якби не вони, Україна давно б капітулювала перед Росією. Тобто Захід заважає перемозі Росії. Варто відзначити, що Лавров досить сильно образився на лідерів "Великої сімки", які не прийшли на спільну вечерю з ним під час саміту G20 та відмовилися фотографуватися", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що заяви Путіна варто розглядати не лише як сигнали для Заходу та України, адже це сигнали і для внутрішньої авдиторії Росії.

"Усі намагаються зрозуміти слова Путіна, що "росіяни ще не починали воювати", що Росію неможливо перемогти на полі бою. Потрібно розуміти, що Російська Федерація - це країна, в якій сигнали адресуються, як міжнародній, так і внутрішній аудиторії. Путіну важливо, аби росіяни зрозуміли, чому так звана спеціальна воєнна операція продовжується так довго. Усі ці путінські сигнали так чи інакше мають бути частиною власної картини світу самого президента РФ", - зауважив Віталій Портников.

7 липня Путін заявив, що якщо Захід хоче перемогти нас на полі бою, нехай спробує і прирівняв у статусі терористів "ЛДНР" з російськими військовослужбовцями. Того ж дня в Офісі президента України відреагували на останній виступ президента РФ Володимира Путіна з погрозами українцям.

8 липня очільник МЗС України Дмитро Кулеба виступив з онлайн-промовою на зустрічі міністрів G20 та закликав світ дати рішучу відповідь російській агресії.

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