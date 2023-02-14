Росія звинуватила Україну в поширенні "фейку" про викрадення армією РФ радіоактивних відходів з ЧАЕС і забруднення Київщини
Міноборони Росії заявило, що Київ готує "фейкові докази" вивезення російськими військовими радіоактивних матеріалів за межі зони відчуження Чорнобильської АЕС та "опромінення населення тимчасово окупованих територій"
Про це пише РБК.
"Готуються фальшиві докази нібито розкрадання російськими військовослужбовцями радіоактивних матеріалів, хімічних розчинів та забрудненого радіацією обладнання та вивезення російськими військами предметів, що містять небезпечні радіонукліди, за межі зони відчуження", - зазначає видання, з посиланням на міноборони РФ.
У російському відомстві також заявили, що до підготовки "документальної основи" і "незалежного висновку" про вплив радіації на населення півночі та північного заходу Київської області залучено фахівців управління з радіаційної та ядерної безпеки Норвегії.
- Нагадаємо, згідно з даними розвідки Норвегії, вперше з часів холодної війни Росія виводить в море кораблі із ядерною зброєю.
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