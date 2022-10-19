Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що у Пригожина і Кадирова є достатньо медіаресурсів, щоб розповісти росіянам про втечу з Херсона як про велику тактичну перемогу. Вони будуть розповідати про обʼєктивний та оперативний успіх російської армії", - пояснив Катков.

Експерт переконаний, що Путін надав Суровікіну повний карт-бланш на дії проти України

"Втечу росіяни будуть описувати, як форсований відступ на заздалегідь підготовлені позиції, коли ворог їх панічно переслідує. Проте я не думаю, що Суровікіну щось загрожує в сенсі його карʼєри. Він отримав максимальний рейтинг довіри від Путіна і буде робити все можливе, щоб догодити Путіну. Він отримав повний карт-бланш і тому застосовує тактику ракетного терору всієї території України", - додав він.

18 жовтня колаборанти та російські окупанти оголосили про переселення мирного населення окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра з чотирьох регіонів

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