Росіянам розповідатимуть про втечу з Херсона, як про велику тактичну перемогу, - військовий експерт Катков
Головний редактор видання Defense Express Олег Катков переконаний, що російські ЗМІ будуть подавати втечу російської армії, як велику тактичну перемогу
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, що у Пригожина і Кадирова є достатньо медіаресурсів, щоб розповісти росіянам про втечу з Херсона як про велику тактичну перемогу. Вони будуть розповідати про обʼєктивний та оперативний успіх російської армії", - пояснив Катков.
Експерт переконаний, що Путін надав Суровікіну повний карт-бланш на дії проти України
"Втечу росіяни будуть описувати, як форсований відступ на заздалегідь підготовлені позиції, коли ворог їх панічно переслідує. Проте я не думаю, що Суровікіну щось загрожує в сенсі його карʼєри. Він отримав максимальний рейтинг довіри від Путіна і буде робити все можливе, щоб догодити Путіну. Він отримав повний карт-бланш і тому застосовує тактику ракетного терору всієї території України", - додав він.
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