Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"З кожним днем війни для росіян стоїть все більше непростий вибір. З початку війни вони так красиво зайшли в десять областей України та рухались по 9 оперативних напрямках. Вони ставили перед собою грандіозні плани про захоплення всієї України. А зараз їхній непростий вибір полягає в тому, чи утримувати одну територію коштом іншої. Насправді не йдеться про те, щоб завойовувати нові території та створювати загрозу на інших напрямках. Зверніть увагу, вони вже декілька тижнів не говорять про те, що хочуть захопити Донецьку область", - пояснив Варченко.

Експерт переконаний, що росіяни змушені будуть покинути територію України.

"Росіяни думають тільки про те, як з меншими втратами вийти з тієї, чи іншої території. Я особисто не бачу в росіян засобів та сил, щоб утриматись на правому березі Дніпра в Херсонській області. Невдовзі вони змушені будуть зробити жест доброї волі й покинути тимчасово окуповану територію України. Росіяни розуміють, що для того, щоб вести бойові дії, потрібно мати чим воювати. Тому їм зараз потрібно думати не про те, як наступати, а про те, як покинути територію України з найменшими втратами", - додав він.

19 липня ЗСУ вдарили по ворожих позиціях поблизу Антонівського мосту в тимчасово окупованому Херсоні, який є стратегічно важливим для російських військових. Експерт Defense Express Рябих в ефірі Еспресо заявив, що знищення Антонівського мосту може призвести до знищення великого угруповання російських військ на Херсонщині.

24 липня в Американському інституті вивчення війни повідомили, що деокупаційна операція ЗСУ вже триває, або ось-ось розпочнеться

27 липня українські військові підтвердили, що завдали ударів 26 липня по Антонівському мосту на Херсонщині. Окупанти кажуть про повне обмеження руху мостом.

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