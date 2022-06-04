Росіянам відмовляють українською, коли ті намагаються оформити візу до Мексики
Після заповнення заяви на сайті дипмісії громадянам РФ приходить відмова українською мовою
Про це пишуть "РИА Новости".
Відомо, що росіяни, які прямують до Мексики з туристичною метою, з січня 2017 року мають право в'їхати до країни за електронною візою, але тільки повітряним шляхом. Дозвіл не потрібно оформлювати тим, хто має діючу візу Канади, США, Японії, Великобританії або будь-якої з держав, що входять до Шенгенської зони, а також постійний дозвіл на проживання кількох країн, зазначено на сайті посольства Мексики.
Для оформлення електронного дозволу необхідно заповнити на сайті дипмісії анкету з особистими даними, включно з громадянством, вказати дати відвідування Мексики.
Тепер якщо вказати громадянство "Росія", то після заповнення анкети на екрані з'являється текст українською мовою, в якій йдеться, що запит не оброблений.
У посольстві Мексики коментарів щодо ситуації не давали.
- Нагадаємо, близько 500 українських біженців чекають у Мехіко на в'їзд до США. Наприкінці березня уряд США оголосив, що прийме до 100 000 українських біженців, сотні туристів щодня приїжджали в Мексику і летіли до Тіхуани, щоб чекати дозволу на в'їзд до США.
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