Росіянам відмовляють українською, коли ті намагаються оформити візу до Мексики

Про це пишуть "РИА Новости".

Відомо, що росіяни, які прямують до Мексики з туристичною метою, з січня 2017 року мають право в'їхати до країни за електронною візою, але тільки повітряним шляхом. Дозвіл не потрібно оформлювати тим, хто має діючу візу Канади, США, Японії, Великобританії або будь-якої з держав, що входять до Шенгенської зони, а також постійний дозвіл на проживання кількох країн, зазначено на сайті посольства Мексики.



Для оформлення електронного дозволу необхідно заповнити на сайті дипмісії анкету з особистими даними, включно з громадянством, вказати дати відвідування Мексики.

Тепер якщо вказати громадянство "Росія", то після заповнення анкети на екрані з'являється текст українською мовою, в якій йдеться, що запит не оброблений.



У посольстві Мексики коментарів щодо ситуації не давали.

Нагадаємо, близько 500 українських біженців чекають у Мехіко на в'їзд до США. Наприкінці березня уряд США оголосив, що прийме до 100 000 українських біженців, сотні туристів щодня приїжджали в Мексику і летіли до Тіхуани, щоб чекати дозволу на в'їзд до США.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb