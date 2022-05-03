Близько 500 українських біженців чекають у Мехіко на в'їзд до США

Про це пише Associated Press.



Табір у Мехіко працює лише тиждень. Більше ніж 100 мешканців табору – діти. Видання повідомляє, що кожного дня прибуває від 50 до 100 людей. Частина з них були на кордоні США в Тіхуані, де їм сказали, що їх більше не пропускатимуть. Інші прибули в аеропорти Мехіко чи Канкуна.



"Ми просимо уряд США пришвидшити процес", – сказала Анастасія Поло, співзасновниця неурядової організації "Єдині з Україною", яка співпрацювала з урядом Мексики для створення табору.



"Ці люди не можуть залишатися в цьому таборі, тому що він тимчасовий", - сказала Анастасія.



Наприкінці березня уряд США оголосив, що прийме до 100 000 українських біженців, сотні туристів щодня приїжджали в Мексику і летіли до Тіхуани, щоб чекати дозволу на в'їзд до США. Видання зазначає, що призначень у консульствах США в Європі було мало, а переселення біженців вимагає часу, що зробило Мексику найкращим варіантом для розміщення.



Табір у Мехіко є безпечним місцем для очікування. Його звели всередині великого спортивного комплексу. Проте біженців попередили, що коли вони залишають комплекс, ніхто не несе відповідальності за їхню безпеку. Істапалапа найнаселеніший район столиці, він також є одним з найнебезпечніших.



За словами Анастасії Поло, уряд Мексики забезпечував охорону табору. Там також створили пересувну кухню для харчування. Але вони запитали дозволу уряду, щоб перемістити табір у безпечніший район.

Перша леді США Джилл Байден відвідає українських біженців, а також американських військовослужбовців та вчителів-волонтерів, під час свого гуманітарного візиту до Румунії та Словаччини.

З 25 квітня для українських біженців, які шукають притулку у США, запрацювала нова програма гуманітарного захисту.

За два дні понад 4 тисяч американців подали заявки на спонсорування українців, які бажають приїхати до Штатів, у рамках програми "Єднаймося для України".

У березні за програмою для біженців у США потрапили 12 українців.