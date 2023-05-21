Росіяни 11 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
Російські військові протягом доби здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини. Унаслідок обстрілу зруйновані приватні будинки
Про це пише Сумська ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілам піддалися Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади", - йдеться в повідомленні.
У Краснопільській громаді відбувся мінометний обстріл, загалом зафіксовано 2 вибухи.
Також обстріл відбувся у Середино-Будській громаді, де зафіксовано вісім вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки цивільних осіб. Громада Есмань була обстріляна з мінометів - шість вибухів.
По населеному пункту Шалигине зафіксовано мінометний обстріл (чотири вибухи). З мінометів російсько-терористичні війська обстріляли Білопільську громаду - загалом два вибухи.
Обстріл відбувся у Миропільській громаді - зафіксовано сім вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки мирних мешканців. Глухівська громада була обстріляна з мінометів - загалом три вибухи.
- Нагадаємо, 19 травня ворог гатив по Юнаківській сільській громаді Сумської області. Унаслідок обстрілу війська РФ загинуло щонайменше три мирні жителі
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