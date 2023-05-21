Росіяни 11 разів обстріляли Сумщину: є руйнування

Про це пише Сумська ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілам піддалися Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади", - йдеться в повідомленні.

У Краснопільській громаді відбувся мінометний обстріл, загалом зафіксовано 2 вибухи.

Також обстріл відбувся у Середино-Будській громаді, де зафіксовано вісім вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено два будинки цивільних осіб. Громада Есмань була обстріляна з мінометів - шість вибухів.

По населеному пункту Шалигине зафіксовано мінометний обстріл (чотири вибухи). З мінометів російсько-терористичні війська обстріляли Білопільську громаду - загалом два вибухи.

Обстріл відбувся у Миропільській громаді - зафіксовано сім вибухів. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки мирних мешканців. Глухівська громада була обстріляна з мінометів - загалом три вибухи.