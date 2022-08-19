Росіяни 16 разів за добу гатили по Луганщині з артилерії й застосовували авіацію
На Луганщині 18 серпня росіяни 16 разів застосували ствольну й реактивну артилерію та били з авіації біля восьми міст і сіл
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.
Протягом 18 серпня ЗСУ на Луганщині відбили вісім ворожих атак, більшість із яких була спрямована на Бахмут. Штурм на місто окупанти організовують, зокрема, з Луганщини. Ще на одному напрямку бої тривали від ранку.
"Біля вісьмох населених пунктів росіяни залучали авіацію. Лише за минулу ніч вони 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях наших військових", - наголосив Сергій Гайдай.
- 19 серпня він повідомив, що на Луганщині окупанти "мобілізовують" усіх чоловіків із "громадянтвом ЛНР", попри обіцянки призивати лише мешканців ОРЛО.
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