Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Протягом 18 серпня ЗСУ на Луганщині відбили вісім ворожих атак, більшість із яких була спрямована на Бахмут. Штурм на місто окупанти організовують, зокрема, з Луганщини. Ще на одному напрямку бої тривали від ранку.

"Біля вісьмох населених пунктів росіяни залучали авіацію. Лише за минулу ніч вони 16 разів використовували ствольну та реактивну артилерії, спрямовуючи удари по населених пунктах і укріпленнях наших військових", - наголосив Сергій Гайдай.

19 серпня він повідомив, що на Луганщині окупанти "мобілізовують" усіх чоловіків із "громадянтвом ЛНР", попри обіцянки призивати лише мешканців ОРЛО.

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