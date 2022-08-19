Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграмі.

Окупувавши населені пункти Луганщини, росіяни заявляли, що примусову "мобілізацію" проводитимуть тільки на захоплених у 2014 році територіях. Однак поступово чоловіки зникали у Старобільську, Біловодську, нещодавно окупованих Сєверодонецьку та Лисичанську. Деякі з них встигали сказати близьким, що їдуть у справах до Луганська, але досі не повернулися.

"Коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій території Луганщини. Днями видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт "ЛНР", які ледве не по вулицях розвозили навесні і влітку, як цигани крейду, - йди на фронт", - наголосив голова ОВА.

За словами Сергія Гайдая, росіяни намагаються посилити наступ на Бахмут, тому чекають на нові сили в піхоті, щоб зменшити свої втрати.

4 серпня Сергій Гайдай повідомляв, що на Луганщині росіяни не рахують втрат і масово "мобілізовують" місцевих на війну проти України. У Старобільську на Луганщині протягом тижня окупанти "призвали" близько 80 чоловіків.

5 серпня голова ОВА написав, що на окупованій території Луганщини росіяни посилено роздають "повістки" в громадських місцях і залучають до цього вчителів, керівників відділів кадрів підприємств.

7 серпня розвідка повідомила, що на тимчасово окупованій території Луганщини розпочалася нова хвиля примусової "мобілізації". Відбирають осіб, непридатних для проходження служби, та тих, які мали "відстрочку".

9 серпня Сергій Гайдай повідомив, що через примусову "мобілізацію" окупантами працівників шахти Луганщини на межі закриття.

11 серпня він розповів, що на тимчасово окупованих територіях Луганщини росіяни "мобілізовують" навіть працівників підприємств критичної інфраструктури

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