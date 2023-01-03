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Росіяни 2 січня обстрілювали прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини: пошкоджено житлові будинки, лінії електропередачі

3 січня, 2023 вiвторок
13:03
війна з Росією Сумщина

Упродовж 2 січня росіяни завдавали ударів по прикордонних районах Сумської і Чернігівської областей, унаслідок чого пошкоджено лінії електропередачі та житлові будинки

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Зазначають, що окупанти обстрілювали чотири громади Сумщини та одну громаду Чернігівщини.

"Вогонь росіяни відкривали із напрямків населених пунктів Волфінське, Раківка, Нові Юрковичі, Колотиловка, Дроновка, Пороз та Зернове", - ідеться в повідомленні.

Застосовували для обстрілів ствольну артилерію, міномети та авіаційні ракети. Унаслідок ворожих ударів в одній з громад пошкоджено будівлю школи, лінії електропередачі та автомобіль.

Оперативне командування "Північ" додає, що на Чернігівщині під ворожі удари потрапили два населені пункти Корюківського району.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький також уточнює, що близько 23:00 2 січня росіяни з самохідної артилерійської установки обстріляли Краснопільську громаду, населений пункт Славгород. Було зафіксовано п'ять прильотів з мінометів 120 мм калібру. Чотири з них пошкодили житлові будинки місцевих: вибило шибки, пошкоджено двері й дахи.

Також після 02:00 3 січня ворог здійснив два обстріли з артилерії по Середино-Будській громаді. Разом було 38 прильотів. Після 08:00 відкрив вогонь по Шалигинській громаді із зенітних установок.

У ніч на 3 січня також було обстріляно населений пункт Краснопілля. Унаслідок цього пошкоджено лінію електропередачі.

  • 1 січня росіяни завдали більше сотні ударів по прикордонню Сумської та Чернігівської областей.

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російська армія
Сумщина
Чернігівщина
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