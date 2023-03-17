Росіяни активізували обшуки гаражних кооперативів поблизу Мелітополя, - Центр нацспротиву
Російські терористи продовжують переслідувати жителів тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Попри рік окупації не контролюють регіон й не здатні забезпечити безпеку своїх посіпак. Цього разу ворог обшукує гаражні кооперативи під Мелітополем, а саме в селі Михайлівка. Мешканців поставили перед фактом: або вони відчиняють гаражі самі, або двері виламають. Це не перші обшуки в кооперативі, то незрозуміло, що сподіваються знайти росіяни. Тож маємо чергову імітацію роботу з постановочними обшуками задля звітності у Москву", - пише ЦНС.
- 17 березня росіяни оголосили, що з наступного навчального року діти на тимчасово окупованих територіях не вивчатимуть українську мову в школах.
- Також повідомлялось, що терористи продовжують мародерити на тимчасово окупованій території Херсонської області.
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