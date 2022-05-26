Росіяни активізували підготовку резервів у Бєлгородській і Воронезькій областях, щоб відновити наступ з півночі, - Генштаб
На території Бєлгородської та Воронезької областей противник продовжує підготовку резервів та планує відновлення наступу
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
На території Брестської області Білорусі тривають навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.
Також ворог посилює охорону ділянки російсько-українського кордону у Брянській області РФ.
На Харківському та Слов’янському напрямках противник зосередив основні зусилля, щоб утримати зайняті позиції і стримувати просування ЗСУ. Щоб дізнатись про розміщення українських військ, росіяни вели повітряну розвідку та дистанційно замінували маршрути можливого висування підрозділів Сил оборони України. За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав, відійшов на позиції, що займав раніше.
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