Росіяни активізували підготовку резервів у Бєлгородській і Воронезькій областях, щоб відновити наступ з півночі, - Генштаб

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На території Брестської області Білорусі тривають навчання підрозділів сил спеціальних операцій, військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони.

Також ворог посилює охорону ділянки російсько-українського кордону у Брянській області РФ.

На Харківському та Слов’янському напрямках противник зосередив основні зусилля, щоб утримати зайняті позиції і стримувати просування ЗСУ. Щоб дізнатись про розміщення українських військ, росіяни вели повітряну розвідку та дистанційно замінували маршрути можливого висування підрозділів Сил оборони України. За підтримки артилерії ворог вів наступ у напрямку населеного пункту Богородичне, успіху не мав, відійшов на позиції, що займав раніше.

Українські війська втримали трасу Бахмут - Сєвєродонецьк, окупанти зазнали втрат і відійшли.

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