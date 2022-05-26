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Українські війська втримали трасу Бахмут - Сєвєродонецьк, окупанти зазнали втрат і відійшли

26 травня, 2022 четвер
19:42
війна з Росією На фото український захисник та військове озброєння

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступ у напрямках населених пунктів Комишуваха, Ниркове, Берестове та Білогорівка, успіху не мають, зазнали втрат та відійшли

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Сєвєродонецькому напрямку росіяни ведуть наступальні дії. В районі Устинівки окупанти мають частковий успіх. Ворог завдав ударів по мостових переправах, щоб завадити маневру українських захисників

На Донецькому напрямку ворог продовжує обстрілювати підрозділи українських військ, завдає ракетних ударів, веде розвідку, нарощує авіаційну підтримку, здійснює перегрупування військ. Ворог зосереджує зусилля на ураженні підрозділів ЗСУ у районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.

Ворог зосереджував зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше населеного пункту Лиман.На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, успіху не має.

Окупанти обстріляли з мінометів та артилерії позиції Сил оборони у Сумській області.

  • З 24 лютого до 26 травня РФ втратила в Україні близько 29,6 тис. окупантів, 3235 бронемашин, 1315 танків і 607 систем артилерії.

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Новини
ЗСУ
Генштаб ЗСУ
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