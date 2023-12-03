Росіяни атакували Авдіївку та Костянтинівку на Донеччині: є загибла та поранені
У неділю, 3 грудня, російська армія вдарила по Авдіївці та Костянтинівці Донецької області. Унаслідок цього загинула жінка, поранення отримали ще дві людини
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що внаслідок обстрілу Авдіївки 64-річний місцевий житель отримав наскрізне поранення. На момент атаки чоловік перебував на власному подвір’ї.
"Під приціл окупаційних військ потрапило й с. Костянтинівка Покровського району. 69-річна жінка від отриманих ушкоджень загинула на місці, ще одна жінка 70 років дістала вогнепальні осколкові рани. Обидві потерпілі під час атаки були на вулиці", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі припускають, що окупанти атакували населені пункти, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також внаслідок вибухів пошкоджені приватні будинки.
- Російські окупанти в ніч на 30 листопада атакували ракетами Новогродівку Донецької області. Відомо про двох загиблих.
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