Росіяни атакували Авдіївку та Костянтинівку на Донеччині: є загибла та поранені

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що внаслідок обстрілу Авдіївки 64-річний місцевий житель отримав наскрізне поранення. На момент атаки чоловік перебував на власному подвір’ї.

"Під приціл окупаційних військ потрапило й с. Костянтинівка Покровського району. 69-річна жінка від отриманих ушкоджень загинула на місці, ще одна жінка 70 років дістала вогнепальні осколкові рани. Обидві потерпілі під час атаки були на вулиці", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі припускають, що окупанти атакували населені пункти, ймовірно, з використанням ствольної артилерії. Також внаслідок вибухів пошкоджені приватні будинки.