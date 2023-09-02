Росіяни атакували Краматорськ з РСЗВ: ракети влучили в багатоповерхівку та кладовище

Про це поінформувала Краматорська міська рада.

Зазначається, що росіяни близько 16:40 вдарили по території поблизу цвинтаря та пошкодили дорожнє полотно. Крім того, одна з ракет влучила у квартиру багатоповерхівки.

"Ракета, яка влучила у житловий будинок, не розірвалася. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці влучань працюють рятувальники і поліція.