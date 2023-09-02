Росіяни атакували Краматорськ з РСЗВ: ракети влучили в багатоповерхівку та кладовище
Російські терористи у суботу, 2 вересня, обстріляли Краматорськ з реактивних систем залпового вогню: одна з ракет влучила у квартиру багатоповерхівки, але не розірвалася
Про це поінформувала Краматорська міська рада.
Зазначається, що росіяни близько 16:40 вдарили по території поблизу цвинтаря та пошкодили дорожнє полотно. Крім того, одна з ракет влучила у квартиру багатоповерхівки.
"Ракета, яка влучила у житловий будинок, не розірвалася. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці влучань працюють рятувальники і поліція.
- 2 вересня російська армія також вдарила керованими авіабомбами по Одрадокам’янці Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік та ще двоє людей зазнали поранень.
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