Росіяни атакують Київ, щоб ППО не могла повноцінно працювати на лінію фронту, - майор ЗСУ Трегубов

Про це в ефірі Еспресо сказав майор Збройних сил України Віктор Трегубов.

"Чим більше ППО прикриває київську агломерацію від тероризму, тим менше ППО збиває російські літаки, які скидують КАБи над Запорізькою областю. Це нормальна тактика терористів, вони взяли Київ в заручники і луплять по агломераціях з житловими районами в центрі країни, щоб ППО не могла сконцентруватися безпосередньо на військовій роботі. На тих напрямках, які є пріоритетними для українського контрнаступу", - зазначив він.

На думку Трегубова, росіяни зараз активно використовують всі терористичні тактики.

"Я був навіть здивований, коли вони Т-55 перетворили на "шахедмобіль" і пустили його на українські позиції, там всюди була вибухівка. Вони б'ють по цивільних, щоб по них не били військові", - підсумував майор ЗСУ.