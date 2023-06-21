Росіяни атакують Київ, щоб ППО не могла повноцінно працювати на лінію фронту, - майор ЗСУ Трегубов
Російська армія атакує житлові райони в тилу, щоб українська протиповітряна оборона не змогла сконцентруватися на військовій роботі на фронті
Про це в ефірі Еспресо сказав майор Збройних сил України Віктор Трегубов.
"Чим більше ППО прикриває київську агломерацію від тероризму, тим менше ППО збиває російські літаки, які скидують КАБи над Запорізькою областю. Це нормальна тактика терористів, вони взяли Київ в заручники і луплять по агломераціях з житловими районами в центрі країни, щоб ППО не могла сконцентруватися безпосередньо на військовій роботі. На тих напрямках, які є пріоритетними для українського контрнаступу", - зазначив він.
На думку Трегубова, росіяни зараз активно використовують всі терористичні тактики.
"Я був навіть здивований, коли вони Т-55 перетворили на "шахедмобіль" і пустили його на українські позиції, там всюди була вибухівка. Вони б'ють по цивільних, щоб по них не били військові", - підсумував майор ЗСУ.
- Вранці, 16 червня, росіяни атакували столицю та Київщину "калібрами" з акваторії Чорного моря та балістичними ракетами і дронами.
- Сили протиповітряної оборони знищили 6 балістичних ракет, 6 "калібрів" та 2 БПЛА. В області внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та виникли пожежі. Також постраждали 7 людей.
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