Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ, тому перекидають сили зі Сходу на Південь, хоч Ізюм і важливе місто, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defence Express Сергій Згурець розповів, що російські окупанти бояться контрнаступу Збройних сил України на Півдні, тому перекидають туди військо й техніку з інших регіонів
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Перекидання сил на Південь з інших напрямків говорить про те, що російські окупанти очікують саме там найбільшу загрозу від Збройних сил України. Ізюм для росіян важливий, адже це місто є певним хабом, з якого можна контролювати лінії забезпечення всіх військ у цій зоні. Тому це місто на Харківщині буде забезпечуватися тими силами, що наразі є, а також діями військ РФ за кордону, якщо вони відчуватимуть серйозні ризики", - зазначив Згурець.
Аналітик відзначив успішність дій Збройних сил України на Харківщині.
"Упродовж останніх днів Збройні сили, зокрема 93-тя бригада, провели ряд дій навколо Ізюма, які призвели до звільнення низки населених пунктів. Сьогодні росіяни по цих пунктах завдавали артобстрілів та залучали авіацію, щоб свого роду показати реакцію на дії ЗСУ", - зауважив Сергій Згурець.
- 4 серпня аналітики Інституту з вивчення війни назвали, перед яким вибором постануть росіяни, якщо Україна натисне на Ізюм.
- У звіті також йдеться, що Росія може утримувати від п'яти до семи ударних груп невідомого розміру навколо Бахмута.
- 5 серпня в етері Еспресо військовий експерт Згурець розповів, що Збройні сили України мають можливості перебити лінії сполучення росіян навколо міста Ізюма на Харківщині.
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