Росіяни брешуть, начебто Україна й Захід погодилися залишити окуповану частину Херсонщини РФ, - речник Генштабу

Про це сказав речник Генштабу Андрій Ковальов.

Він зазначив, що у тимчасово окупованій Новій Каховці, Великих Копанях, Скадовську та Голій Пристані Херсонської області росіяни змушують місцевих мешканців отримувати російські паспорти напередодні проведення цих "виборів". Тим, хто не отримає документи до 1 вересня, погрожують конфіскацією майна.

"Також до тимчасово окупованого Скадовська на Херсонщині 22 серпня загарбники завезли з РФ велику кількість поліграфічної продукції пропагандистського змісту та бюлетені для цих псевдовиборів, запланованих на 10 вересня 2023 року", - розповів речник Генштабу.

За його словами, окупанти активно проводять заходи з підготовки до цих виборів і формування виборчих комісій. Водночас завезені на ТОТ представники ФСБ РФ перевіряють кандидатів до складу цих виборчих комісій.

"Крім того, окупанти й представники так званих окупаційних адміністрацій поширюють інформацію серед місцевого населення про те, що нібито на найвищому рівні між Україною, західними партерами та РФ досягнуто домовленостей про залишення тимчасово окупованих територій Херсонської області, які перебувають під російською окупацією. Такою брехнею окупанти намагаються змусити українців на окупованих територіях прийти на так звані вибори", - розповів Ковальов.