Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупанти не справляються з кількістю поранених, проте планують розширювати мережу військових госпіталів. У місті Брянськ, безпосередньо в районі Брянського обласного психоневрологічного диспансеру, триває будівництво військового госпіталю. На сьогодні закінчують третій поверх будівлі. Попередньо, відкриття госпіталю заплановано до кінця поточного року", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що на тимчасово окупованих територіях України більшість цивільних лікарень уже перепрофілювали на військові шпиталі.

"Частина медичних закладів повністю обслуговують військових та не надають медичні послуги цивільним. А ще частина приймають обмежену кількість цивільних задля використання їх як живого щита", - зазначили у Спротиві.