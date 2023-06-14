Росіяни будують нові госпіталі на прикордонні з Україною: наявні не справляються з кількістю поранених військових
Росіяни будують нові госпіталі у прикордонних з Україною областях для лікування поранених військовослужбовців. Зокрема такий госпіталь зводять у Брянську
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Окупанти не справляються з кількістю поранених, проте планують розширювати мережу військових госпіталів. У місті Брянськ, безпосередньо в районі Брянського обласного психоневрологічного диспансеру, триває будівництво військового госпіталю. На сьогодні закінчують третій поверх будівлі. Попередньо, відкриття госпіталю заплановано до кінця поточного року", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС нагадали, що на тимчасово окупованих територіях України більшість цивільних лікарень уже перепрофілювали на військові шпиталі.
"Частина медичних закладів повністю обслуговують військових та не надають медичні послуги цивільним. А ще частина приймають обмежену кількість цивільних задля використання їх як живого щита", - зазначили у Спротиві.
- У березні стало відомо, що в тимчасово окупованому Старобільську на Луганщині в цивільній лікарні створили шпиталь для армії РФ.
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