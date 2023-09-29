Росіяни дозволили "реставрацію" культурних об'єктів на ТОТ фірмам без ліцензій

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Росіяни дозволили "ремонт і реставрацію" культурних та історичних об’єктів на ТОТ фірмам без відповідних ліцензій. Тобто тепер окупаційні адміністрації можуть укладати договори на ремонт захоплених пам'яток новоствореним підрядникам, які не мають дозволів", - ідеться у повідомленні.

Водночас ЦНС зазначив, що в самій Росії це заборонено.

У Спротиві вважають, що відповідний наказ міністерства культури РФ дає змогу відмивати гроші на ремонті фірмам-прокладкам, наближеним до гауляйтерів.

"Схоже, що в Кремлі усвідомили недовговічність свого панування на ТОТ, адже наказ фактично дозволяє фірмам-прокладкам з орбіти "губернаторів" заробляти гроші на "ремонті", поки є час", - ідеться у повідомленні.

У ЦНС нагадали, що всі культурно-історичні пам'ятки охороняються законодавством України, тому причетні до їхнього пошкодження понесуть відповідальність.