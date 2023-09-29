Росіяни дозволили "реставрацію" культурних об'єктів на ТОТ фірмам без ліцензій
Міністерство культури РФ дозволило "реставрацію" культурних та історичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України фірмам без відповідних ліцензій
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Росіяни дозволили "ремонт і реставрацію" культурних та історичних об’єктів на ТОТ фірмам без відповідних ліцензій. Тобто тепер окупаційні адміністрації можуть укладати договори на ремонт захоплених пам'яток новоствореним підрядникам, які не мають дозволів", - ідеться у повідомленні.
Водночас ЦНС зазначив, що в самій Росії це заборонено.
У Спротиві вважають, що відповідний наказ міністерства культури РФ дає змогу відмивати гроші на ремонті фірмам-прокладкам, наближеним до гауляйтерів.
"Схоже, що в Кремлі усвідомили недовговічність свого панування на ТОТ, адже наказ фактично дозволяє фірмам-прокладкам з орбіти "губернаторів" заробляти гроші на "ремонті", поки є час", - ідеться у повідомленні.
У ЦНС нагадали, що всі культурно-історичні пам'ятки охороняються законодавством України, тому причетні до їхнього пошкодження понесуть відповідальність.
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