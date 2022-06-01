Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про тактику, то подекуди росіяни воюють так само як і під час Другої світової війни: спочатку тотально все знищується, потім Сили спеціальних операцій, Приватні військові компанії, більш підготовлені частини розвідки й бригади спецназу заходять, зачищають і далі піхота вже закріпляє. Але в цій війні росіяни дуже швидко вчаться й тактика Росії в перші тижні й зараз дуже відрізняється. І вони, на жаль для нас, вчаться, змінюють підходи", - зазначив Чмут.

Експерт додав, що ситуація з артилерією в країни-агресорки Росії значно краща, у порівнянні з нашою, а також на хід бойових дій впливає і розвиток озброєння.

"Не варто забувати про розвиток техніки й озброєння, у першу чергу безпілотники, яких у росіян дуже багато і які вони ефективно використовують. Попри простоту й примітивізм, БПЛА "Орлан-10" чудово виконує свою роботу з точки зору витраченого ресурсу й отриманого результату. Це накладає нові умови на застосування артилерії. Інше питання - це насичення авіацією та стан артилерії, який у Росії значно кращий, ніж наша пострадянська артилерія, до якої також є великий дефіцит боєприпасів", - зауважив Тарас Чмут.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що станом на ранок 1 червня втрати Росії сягають близько 30,7 тис військових, 175 гелікоптерів і 1361 танк.

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