Росіяни дуже швидко вчаться. Не варто говорити, що вони воюють, як у Другу світову, - військовий експерт Тарас Чмут
Голова фонду "Повернись живим", військовий експерт Тарас Чмут вважає, що не варто говорити, що Росія воює проти України, як під час Другої світової війни, оскільки росіяни дуже швидко вчаться
Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо говорити про тактику, то подекуди росіяни воюють так само як і під час Другої світової війни: спочатку тотально все знищується, потім Сили спеціальних операцій, Приватні військові компанії, більш підготовлені частини розвідки й бригади спецназу заходять, зачищають і далі піхота вже закріпляє. Але в цій війні росіяни дуже швидко вчаться й тактика Росії в перші тижні й зараз дуже відрізняється. І вони, на жаль для нас, вчаться, змінюють підходи", - зазначив Чмут.
Експерт додав, що ситуація з артилерією в країни-агресорки Росії значно краща, у порівнянні з нашою, а також на хід бойових дій впливає і розвиток озброєння.
"Не варто забувати про розвиток техніки й озброєння, у першу чергу безпілотники, яких у росіян дуже багато і які вони ефективно використовують. Попри простоту й примітивізм, БПЛА "Орлан-10" чудово виконує свою роботу з точки зору витраченого ресурсу й отриманого результату. Це накладає нові умови на застосування артилерії. Інше питання - це насичення авіацією та стан артилерії, який у Росії значно кращий, ніж наша пострадянська артилерія, до якої також є великий дефіцит боєприпасів", - зауважив Тарас Чмут.
- Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що станом на ранок 1 червня втрати Росії сягають близько 30,7 тис військових, 175 гелікоптерів і 1361 танк.
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