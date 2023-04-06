Росіяни двічі обстріляли прикордоння Чернігівщини з мінометів
Уранці 6 квітня російська окупаційна армія двічі обстріляла прикордонні території Чернігівської області. Загарбники застосували міномети
Про це повідомила пресслужба ОК "Північ".
Буквально за хвилину на Чернігівщині пролунало 4 вибухи в районі населеного пункту Леонівка.
"З 06:45 до 06:46 зафіксовано 4 приходи, ймовірно з міномету 120 мм, по н.п. Леонівка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні пресслужби.
"З 07:15 до 07:30 зафіксовано 8 вибухів, імовірно, міномет 120 мм, в район н.п. Гремяч", - додали в ОК "Північ".
Тут також без втрат.
- 24 березня внаслідок обстрілів прикордоння Чернігівщини загинула людина.
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