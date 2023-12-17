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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни із САУ обстріляли Краснопілля на Сумщині: у власному будинку загинула жінка

17 грудня, 2023 неділя
14:57
Війна з Росією Обстріл Сумщини 17 грудня

Удень неділі, 17 грудня, окупанти із самохідної артилерійської установки обстріляли прикордонне місто Краснопілля Сумської області, внаслідок чого загинула літня жінка

Про це інформує Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що російський обстріл стався близько 12:50. Окупанти застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни, а саме атакували із САУ цивільну інфраструктуру міста Краснопілля.

Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, де загинула 69-річна жінка.

Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби.

  • Ввечері суботи, 16 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України. Один зі збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеській області та вибухнув, внаслідок чого загинула людина.
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
окупанти
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