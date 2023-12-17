Росіяни із САУ обстріляли Краснопілля на Сумщині: у власному будинку загинула жінка

Про це інформує Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що російський обстріл стався близько 12:50. Окупанти застосували заборонені міжнародним правом методи ведення війни, а саме атакували із САУ цивільну інфраструктуру міста Краснопілля.

Один снаряд окупантів потрапив у приватний будинок, де загинула 69-річна жінка.

Також пошкоджено три приватні будинки та два транспортні засоби.