Росіяни хочуть створити гуманітарну катастрофу у наших містах і змусити українців співпрацювати з окупантом, - Зеленський
Російські війська продовжують блокування постачання гумвантажів по більшості оточених міст і це свідома тактика.
Про це президент України розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV
"Сьогодні працювали сім гумкоридорів. З блокадного Маріуполя вдалося вивезти більше 9 тисяч людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тисяч осіб, доставлено сотні тонн найнеобхідніших продуктів. Але окупанти продовжують блокування постачання гум вантажів по більшості оточених міст – це свідома тактика. Вони мають чіткий наказ зробити абсолютно все, щоби гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилась на аргумент для українців – співпрацювати з окупантами. Це воєнний злочин і вони будуть за це відповідати у міжнародному суді у Гаазі", - повідомив Володимир Зеленський.
- Нагадаємо, очільниця МінТОТ докладно розповіла про роботу гуманітарних коридорві 18 березня.
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