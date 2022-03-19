Росіяни хочуть створити гуманітарну катастрофу у наших містах і змусити українців співпрацювати з окупантом, - Зеленський

Про це президент України розповів у вечірньому зверненні, інформує Еспресо.TV

"Сьогодні працювали сім гумкоридорів. З блокадного Маріуполя вдалося вивезти більше 9 тисяч людей. Загалом за час роботи гуманітарних коридорів вже врятовано більше 180 тисяч осіб, доставлено сотні тонн найнеобхідніших продуктів. Але окупанти продовжують блокування постачання гум вантажів по більшості оточених міст – це свідома тактика. Вони мають чіткий наказ зробити абсолютно все, щоби гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилась на аргумент для українців – співпрацювати з окупантами. Це воєнний злочин і вони будуть за це відповідати у міжнародному суді у Гаазі", - повідомив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, очільниця МінТОТ докладно розповіла про роботу гуманітарних коридорві 18 березня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb