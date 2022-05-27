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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни хочуть відтіснити ЗСУ від Лиману та наступати на Слов'янськ,- Генштаб ЗСУ

27 травня, 2022 п'ятниця
18:50
війна з Росією На фото військова техніка окупантів

На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити українські підрозділи та розвинути наступ на Слов’янськ. Окупанти обстріляли із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдали авіаудару в районі Сіверська

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках сім батальйонів збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення кордону. Є загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

В Гомельській області розгорнули маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу збройних сил Білорусі. Також в Брянській та Курській областях РФ посилено контролюють ділянку українсько-російського кордону.

Щоб покращити логістичне забезпечення окупанти намагаються відновити пошкоджену залізницю на тимчасово зайнятих територіях Харківської області. Росіяни залучають підрозділи 29 окремої залізничної бригади зі Смоленська із спеціальною технікою та обладнанням для ремонту.

Ворог намагався покращити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку та порушити шляхи логістичного забезпечення наших військ. Штурмував в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка, успіху не мав.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Піск та Мар’їнка.

Ворог застосував міномети, реактивну та ствольну артилерію уздовж лінії зіткнення на Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Також завдав авіаційних ударів із літаків штурмової авіації Су-25 в районах Малої Токмачки та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку росіяни зосереджуються на утриманні зайнятих рубежів, сковуванні дій українських військ та хочуть не допустити перекидання резервів ЗСУ на інші напрямки. 

Щоб забезпечити та доукомплектувати підрозділи, які зазнали втрат, ворог перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують вести розвідку та надають вогневу підтримку на приморському напрямку.

  • На Херсонщині український винищувач збив російський літак Су-35.

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