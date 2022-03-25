Росіяни масово купують антидепресанти, снодійне та протизаплідні засоби, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані аналітиків DSM Group.



З 28 лютого по 13 березня росіяни купили в аптеках 270,5 млн лікарських засобів на суму 98,6 млрд рублів. Це еквівалентно продажам ліків у січні, коли росіяни купили в аптеках 288 млн товарів на 100 млрд рублів.



За інформацією джерела, різко зріс попит на інсулін, протизаплідні засоби, снодійне, антидепресанти, ліки для серця та препарати при онкології.

24 березня російські туроператори почали пропонувати тури в Узбекистан для оформлення банківських карток.