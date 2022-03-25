Росіяни масово купують антидепресанти, снодійне та протизаплідні засоби, - Reuters
Росіяни масово купують ліки, антидепресанти, снодійне та протизаплідні засоби
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані аналітиків DSM Group.
З 28 лютого по 13 березня росіяни купили в аптеках 270,5 млн лікарських засобів на суму 98,6 млрд рублів. Це еквівалентно продажам ліків у січні, коли росіяни купили в аптеках 288 млн товарів на 100 млрд рублів.
За інформацією джерела, різко зріс попит на інсулін, протизаплідні засоби, снодійне, антидепресанти, ліки для серця та препарати при онкології.
- 24 березня російські туроператори почали пропонувати тури в Узбекистан для оформлення банківських карток.
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