Росіяни масованими атаками намагаються відкласти контрнаступ ЗСУ, - CNN
Російські військові збільшили кількість ракетних ударів по Україні, щоб змусити ЗСУ відкласти контрнаступ
Про це заявив неназваний офіційний представник США, пише CNN.
За його словами, Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.
Як повідомив неназваний посадовець, Росія завдала широкомасштабних ракетних ударів одночасно з кількох напрямків, націлившись на центр управління в Києві та інші ключові об'єкти.
"Росія, можливо, почала розширені атаки, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ. Але Україна змогла витримати атаки, перехоплюючи високий відсоток ракет і безпілотників, що налітали, за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними країнами", - сказав представник США.
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Зазначається, що масовані російські атаки можуть навіть піти на користь Україні, оскільки Росія активніше використовує обмежені запаси високоточних ракет.
- Нагадаємо, у ніч на 16 травня Росія здійснила "виняткову за щільністю" атаку на Київ, з використанням водночас дронів, крилатих та балістичних ракет - вона стала восьмою від початку місяця. Падіння уламків зафіксовано у Солом’янському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах.
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