Росіяни масово розширюють оборонні споруди біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко
Російські загарбники почали масово розширювати оборонні споруди на в’їзді у тимчасово окупований Маріуполь Донецької області
Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, зараз окупанти поновлюють оборонні споруди, вони у боєздатному стані.
"Окрім того, масово розширяються в обидва боки (на схід та захід). Не просто розширяються - тут системно проводить тренування окупаційний гарнізон", - написав Андрющенко.
Він також припустив, що "битва за Маріуполь буде нелегкою, проте точно буде".
- У Маріуполі російські загарбники перевозять бойові комплекти зі складів на полігони у причепах цивільних автівок.
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