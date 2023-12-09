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Росіяни масово розширюють оборонні споруди біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко

9 грудня, 2023 субота
10:11
Війна з Росією Маріуполь

Російські загарбники почали масово розширювати оборонні споруди на в’їзді у тимчасово окупований Маріуполь Донецької області

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, зараз окупанти поновлюють оборонні споруди, вони у боєздатному стані.

"Окрім того, масово розширяються в обидва боки (на схід та захід).  Не просто розширяються - тут системно проводить тренування окупаційний гарнізон", - написав Андрющенко.

Він також припустив, що "битва за Маріуполь буде нелегкою, проте точно буде".

  • У Маріуполі російські загарбники перевозять бойові комплекти зі складів на полігони у причепах цивільних автівок.
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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