Росіяни масово розширюють оборонні споруди біля окупованого Маріуполя, - Андрющенко

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, зараз окупанти поновлюють оборонні споруди, вони у боєздатному стані.

"Окрім того, масово розширяються в обидва боки (на схід та захід). Не просто розширяються - тут системно проводить тренування окупаційний гарнізон", - написав Андрющенко.

Він також припустив, що "битва за Маріуполь буде нелегкою, проте точно буде".