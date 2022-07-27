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Росіяни мають за мету захопити більше українських територій для анексії, - ISW

27 липня, 2022 середа
05:56
війна з Росією окупант

Аналітичні експерти Інституту вивчення війни вважають, що Російська Федерація планує захопити більше території України перед проведенням референдумів і анексією

Про це йдеться у звіті ISW.

Керівництво, яке підтримує Росія, продовжує проголошувати терміни для захоплення додаткової української території, ймовірно, щоб підтримати поточну підготовку до референдумів з приводу приєднання цих територій до Російської Федерації.

Так, заступник міністра інформації "ДНР" Данило Безсонов 25 липня сказав, що фейкова Республіка розраховує захопити всю Донецьку область до кінця серпня.

Раніше різні російські і західні джерела повідомляли, що Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях в першій половині місяця, ймовірно, приблизно 11 вересня.

Окупаційна влада, ймовірно, наполягає на встановленні термінів для військових цілей, щоб підтримати умови прискореної анексії, хоча російські війська навряд чи окупують значну додаткову територію в Україні до початку зазначеного терміну анексії.

Інші ключові висновки від експертів

  • Російські війська захопили незначні території на північний схід від Бахмута і продовжують бої на схід і південь від Бахмута.

  • Сили РФ здійснили обмежену атаку на північний захід від Ізюма, ймовірно, щоб убезпечити російські тилові райони на лінії Ізюм - Слов'янськ.

  • Загарбники здійснили обмежені обстріли на південному заході від міста Донецьк поблизу кордону Запорізької області.

  • Ворог зосередився на обороні окупованих рубежів і здійснив обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

  • ЗСУ продовжували завдавати ударів по російських матеріально-технічних вузлах в Херсонській області.

  • Кремль продовжує формування регіональних добровольчих батальйонів для введення в Україну.

  • А витоки інформації української розвідки продовжують розкривати плани Кремля з приводу анексії окупованої України шляхом фальсифікованих референдумів.

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Україна
Росія
окуповані території
Військові новини
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