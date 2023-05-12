Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що минулої доби ворог випустив по Херсонщині 339 снарядів. Обстрілював з важкої артилерії, "градів", танків, безпілотників та авіації.

По місту Херсон завдали чотирьох ударів упродовж доби.

Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові квартали населених пунктів області. У Херсоні пошкоджено школу, лікарню, території і споруди двох підприємств критичної інфраструктури. Також унаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, четверо дістали поранень.

Крім того, Прокудін повідомив, що з деокупованої Херсонщини упродовж минулої доби евакуювали 88 людей.