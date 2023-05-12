Росіяни минулої доби здійснили 80 обстрілів Херсонщини: одна людина загинула, четверо дістали поранень
Упродовж 11 травня російська армія здійснила 80 обстрілів Херсонської області, унаслідок яких одна людина загинула, четверо зазнали поранень. Є пошкодження
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що минулої доби ворог випустив по Херсонщині 339 снарядів. Обстрілював з важкої артилерії, "градів", танків, безпілотників та авіації.
По місту Херсон завдали чотирьох ударів упродовж доби.
Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові квартали населених пунктів області. У Херсоні пошкоджено школу, лікарню, території і споруди двох підприємств критичної інфраструктури. Також унаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, четверо дістали поранень.
Крім того, Прокудін повідомив, що з деокупованої Херсонщини упродовж минулої доби евакуювали 88 людей.
- 11 травня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей значно почастішали випадки мародерства та крадіжок з боку російських військовослужбовців.
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