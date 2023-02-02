Росіяни можуть готуватися до нової ракетної атаки, про це свідчать маневри кораблів у Чорному морі, - Гуменюк
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила про загрозу нової можливої ракетної атаки РФ: про це свідчать маневри ворожих кораблів у Чорному морі
Про це в етері телемарафону заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Наразі корабельне угрупування продовжує маневри і переформатування. Ми спостерігаємо зменшення його загальної кількості: на цей момент - 10 одиниць, серед яких залишився лише один надводний ракетоносій, решта ж зайшли в пункти базування, що може свідчити, скоріш за все, про певну підготовку", - зазначила Наталія Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" пояснила, що росіяни вже не раз повторювали таку послідовність дій: так вони, як правило, готуються до нового ракетного удару.
- Станом на 1 лютого окупанти утримували в Чорному морі 13 кораблів, серед них було 3 носії крилатих ракет "Калібр" - можливий залп сягав 20 ракет.
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