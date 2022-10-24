Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Щодо Каховської ГЕС потрібно розглядати декілька сценаріїв. Оскільки ми маємо справу не з військовими діями, а з типовим кримінальним злочином, який потім буде кваліфікований як військовий. З однієї сторони, підрив Каховської ГЕС матиме наслідки не тільки для Півдня України, а й тимчасово окупованого Криму. Росіяни можуть активувати такий сценарій, якщо розумітимуть, що вони втрачають Крим", - пояснив Киричевський.

Експерт вважає, що підрив Каховської ГЕС кардинально не вплине на наступ українських військ.

"Росіяни можуть піти на підрив греблі Каховської ГЕС за іншого варіанту. Зокрема, коли вони захочуть перетворити річку Дніпро на природний рубіж, який би не тільки затримав просування ЗСУ, а й унеможливив відступ військ РФ. Оскільки теоретично переправитись через окремі ділянки Дніпра можна буде не лише за допомогою барж. Тому для наших військ це не буде великою проблемою. А от для російських військ підрив греблі Каховської ГЕС може зупинити їхню втечу з поля бою. Саме це і може стати головною причиною підриву греблі для російського керівництва", - додав він.

Нагадаємо, РФ може підірвати Каховську ГЕС, прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

21 жовтня стало відомо, що аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що підрив греблі Каховської ГЕС більше нашкодить російським військам на лівому березі Дніпра

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