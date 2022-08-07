English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни намагаються прорвати українську оборону поблизу Красногорівки, Авдіївки, Пісків і Мар’їнки

Росіяни намагаються прорвати українську оборону поблизу Красногорівки, Авдіївки, Пісків і Мар’їнки

7 серпня, 2022 неділя
19:44
війна з Росією

Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей та утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України за неділю, 7 серпня 2022 року.

На Харківському напрямку ворог, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки. Також провів розвідку безпілотними літальними апаратами.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля.

Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю спробу та відкинули ворога назад.

Поблизу Богородичного та Долини ворожа розвідка боєм завершилася для окупантів втратами та відступом.

Окрім цього, відступом російських окупантів завершилася спроба покращити положення поблизу Верхньокам’янського на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське. 

На Авдіївському напрямку загарбники здійснював обстріли із артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки та Володимирівки.

Читайте і дивіться такожУдару по загарбниках в Криму очікуємо найближчим часом, - експерт Defense Express Рябих

"Російські окупанти намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски і Мар’їнка. Бойові дії тривають", - наголошують у Генштабі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Веселе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Новосілка та Велика Новосілка.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ. 

  • 6 липня на Донеччині ВМС ЗСУ знищили до 15 росіян і їхній склад із боєприпасами та вдарили артилерією по окупантах
  • Станом на ранок 7 липня, Генштаб повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках на території Білорусі росіяни розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.
  • 7 липня стало відомо, що у Миколаєві за час повномасштабної війни росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619 і пошкодили 1,2 тис. будинків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Запоріжжя
Луганщина
ЗСУ
Миколаївщина
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Харківщина
Читайте також:
Андреас Умланд
6 серпня, 2022 субота
У кремлі зрозуміли, що продовження війни - це загроза єдності РФ, - політолог Умланд
Глен Грант
6 серпня, 2022 субота
Атака на міста - це стратегічна помилка росіян, - військовий експерт Глен Грант
Сергій Згурець
6 серпня, 2022 субота
Ворог перекидає боєприпаси з колій до позицій, не утворюючи склади, які можуть бути уражені HIMARS, - Згурець
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.53
  • EUR
    Купівля 38.71
    Продаж 40.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
7 серпня
20:40
Інтерв’ю
Путін утилізатор
Росія шантажує Європу газом, щоб досягнути мирної згоди по окупованих територіях, – Марк Фейгін
20:36
Оновлено
укриття
У Кременчуці та Вінниці було чутно звуки вибухів, - мери
20:00
Яїр Лапід
Ізраїль заявив про "досягнення цілей" операції проти "Ісламського джихаду"
20:00
Інтерв’ю
Марія Бурмака: Українська культура має бути українською, тому що російський балет і російські танки – це одне й те саме
19:35
Батьківщина-Мати
"Це можна робити лише у хворобливій уяві затятих патріотів": Ткаченко про демонтаж "Батьківщини-Матері"
19:17
Amnesty International дискредитував
Amnesty International вибачається за свій звіт, але відмовлятися від висновків щодо ЗСУ не буде
19:14
Ексклюзив
Олександр Краєв
В "зернову" угоду з початку закладалась можливість зриву Росією, - експерт-міжнародник Краєв
19:04
Аньєс Калламар
Українці запустили у Twitter "шторм" з вимогою відставки голови Amnesty International
18:26
Ексклюзив
путін
Путін став вторинним партнером і Туреччини, і Ірану, і Китаю, - радник міністра МВС Денисенко
18:23
Amnesty International дискредитувала
The Times назвала Amnesty International пропагандистами Путіна й закликала "піти зі сцени"
18:17
Інтерв’ю
Глен Грант
Осінь і зима стануть можливістю, а не проблемою для України , - військовий експерт Глен Грант
17:58
Ексклюзив
Запорізька АЕС
Росіяни не планують серйозну радіаційну аварію на Запорізькій АЕС, - експерт з атомної енергетики
17:42
Миколаїв обстріл
Повномасштабна війна РФ проти України: у Миколаєві росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619
17:22
В Україні ліквідували російського підполковника-танкіста, - офіцер ЗСУ Штефан
17:22
Ексклюзив
Крим, корабель, задимлення
Удару по загарбниках в Криму очікуємо найближчим часом, - експерт Defense Express Рябих
17:01
сектор Газа
Єгипет пропонує посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною, - Reuters
16:54
Ексклюзив
Фейк, Росія
М'яка сила РФ зменшилась до мінімуму, - заступник керівника Центру стратегічних комунікацій
16:44
На Донеччині українські морпіхи знищили до 15 окупантів і російський склад із боєприпасами
16:40
Ексклюзив
путін путлер
Поразка армії РФ в Україні спричинить військово-політичний крах Путіна, - військовий експерт Притула
16:38
Ексклюзив
Андрій Іллєнко
Росіяни намагаються охопити Бахмут з півдня і півночі, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
16:36
Ексклюзив
Американські боєприпаси
Головний акцент у новому пакеті військової допомоги - боєприпаси, - військовий експерт Грабський
16:18
Харківська прокуратура
На Харківщині вже загинуло понад 1 000 цивільних людей, поранено – вдвічі більше
16:04
В Україні ліквідували росіян, які катували цивільних у Бучі
15:53
Швеція Україна
Швеція направить інструкторів у Британію навчати українських військових
15:50
Брітні Грайнер
Білий дім пообіцяв екстраординарні заходи для звільнення засудженої в РФ на 9 років олімпійської чемпіонки
15:31
Ексклюзив
Amnesty International дискредитувала
У звіті Amnesty International дуже багато маніпуляцій, - виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини
15:26
До Києва прибула американська акторка Джессіка Честейн
15:25
Ексклюзив
Глен Грант
Для здійснення прориву та знищення морального духу противника слід особливо потужно оснастити якусь ділянку фронту, - військовий експерт Глен Грант
15:24
У боях за Бахмут загинув боєць ДУК Олександр Попов із Кам'янця-Подільського, що воював з 2014-го
15:20
"Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді": Зеленський поговорив з президентом Євроради про ЗАЕС
15:19
Кріштіану Роналду
Роналду не потрапив до складу "Манчестер Юнайтед" на стартовий матч чемпіонату Англії
15:14
Польща
Польська ініціатива збирає автівки для захисників України
14:53
Нацбанк України
Нацбанк відновлює обіг державних цінних паперів
14:43
27 поліцейських присягнули ворогу в окупованому Маріуполі
27 поліцейських присягнули ворогу в окупованому Маріуполі
14:38
Ексклюзив
США та Китай
Військове зіткнення зі США стане катастрофою для Китаю, - аналітик Шевченко
14:34
Дар'я Білодід
Українська чемпіонка Білодід здобула перше золото у новій категорії
14:27
Херсон
10 тис. рублів за голос: на Херсонщині окупанти хочуть "купити" учасників фейкового референдуму
14:24
Ексклюзив
окупанти в Херсоні
Росіяни укріплюються: окупанти не готові до наступу на Запоріжжі, - депутат райради Кирильчук
14:24
Маріуполь
Повномасштабна війна РФ проти України: понад 3,5 млн українців втратили домівки
13:53
спека
Синоптик Наталка Діденко розповіла, де чекати на дощі та спеку в понеділок
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV