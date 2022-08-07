Росіяни намагаються прорвати українську оборону поблизу Красногорівки, Авдіївки, Пісків і Мар’їнки

Про це повідомили у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України за неділю, 7 серпня 2022 року.

На Харківському напрямку ворог, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки. Також провів розвідку безпілотними літальними апаратами.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля.

Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю спробу та відкинули ворога назад.

Поблизу Богородичного та Долини ворожа розвідка боєм завершилася для окупантів втратами та відступом.

Окрім цього, відступом російських окупантів завершилася спроба покращити положення поблизу Верхньокам’янського на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське.

На Авдіївському напрямку загарбники здійснював обстріли із артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки та Володимирівки.

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"Російські окупанти намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски і Мар’їнка. Бойові дії тривають", - наголошують у Генштабі.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Веселе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Новосілка та Велика Новосілка.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ.

6 липня на Донеччині ВМС ЗСУ знищили до 15 росіян і їхній склад із боєприпасами та вдарили артилерією по окупантах

Станом на ранок 7 липня, Генштаб повідомив, що на Волинському та Поліському напрямках на території Білорусі росіяни розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони.

7 липня стало відомо, що у Миколаєві за час повномасштабної війни росіяни вбили 132 цивільних, поранили ще 619 і пошкодили 1,2 тис. будинків.

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