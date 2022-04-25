Росіяни намагаються дістати з затонулого крейсера "Москва" ракети та секретні документи, - Bild
На місці, де затонув російський крейсер "Москва", працює спеціальний рятувальний корабель "Комуна", щоб спробувати підняти крейсер з дна моря
Про це пише німецьке видання Bild.
"Через розміри "Москви" (187 метрів у довжину) 110-річній "Комуні" навряд чи вдасться підняти з глибини крейсер, що затонув, цілком. Але будуть спроби врятувати протикорабельні та зенітні ракети, якими був оснащений корабель, а також секретні документи та військове обладнання", - зазначають у виданні.
Зазначається, що "Комуна" була спущена на воду ще в 1912 році і вважається одним із найстаріших бойових кораблів у озброєнні російського ВМФ.
- Після потоплення флагмана Чорноморського флоту крейсера "Москва" російські окупанти почали частіше завдавати ракетних ударів з підводних човнів
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