Росіяни намагаються завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку, - Подоляк
Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві
Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму коментарі в Telegram.
За його словами, тактика російської сторони у можливих переговорах - завести їх в глухий кут ще перед початком.
"Будь-яка війна неминуче завершується перемовинами. Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовилися від перемовин, – це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їх початку", - написав він.
Подоляк вважає, що потрібен інший підхід.
"Переговори повинні базуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України. Своїм спротивом українці довели, що загнати нас у глухий кут – це нереалістична амбіція. Ну а брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на суботу. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, з максимальною інтенсивністю. Саме тому, що президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Лише повноцінні переговори", - додав радник голови ОП.
- Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.
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