Росіяни намагаються завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку, - Подоляк

Про це розповів радник голови ОП Михайло Подоляк у своєму коментарі в Telegram.



За його словами, тактика російської сторони у можливих переговорах - завести їх в глухий кут ще перед початком.



"Будь-яка війна неминуче завершується перемовинами. Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві. Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовилися від перемовин, – це просто частина їхньої тактики. Вони намагаються завести переговори в глухий кут ще до їх початку", - написав він.



Подоляк вважає, що потрібен інший підхід.



"Переговори повинні базуватися на здоровому глузді та бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України. Своїм спротивом українці довели, що загнати нас у глухий кут – це нереалістична амбіція. Ну а брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на суботу. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, з максимальною інтенсивністю. Саме тому, що президент Володимир Зеленський категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми. Лише повноцінні переговори", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.