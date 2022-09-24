Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 21 та 22 вересня Росія завдала ударів по Печенізькій дамбі на річці Сіверський Донець у Харківській області із застосуванням балістичних ракет малої дальності або аналогічної зброї. Це сталося невдовзі після удару на Карачунівській дамбі поблизу Кривого Рогу 15 вересня.

"Українські сили просуваються далі за течією обох річок. Оскільки російські командири дедалі більше стурбовані своїми оперативними невдачами, вони, ймовірно, намагаються вразити шлюзи дамб, щоб затопити українські військові пункти пропуску. Ці атаки навряд чи спричинили суттєві перешкоди українським операціям через відстань між пошкодженими дамбами та зонами бойових дій", - дійшли висновку у розвідці Британії.

21 вересня російськими обстрілами було зруйновано верхній шлюз Печенізької дамби.

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