Росіяни навіть не з'являються на суднах для перевірки українського продовольства, - Братчук
Російський саботаж зернової угоди набуває нових форм: представники РФ подекуди навіть не прибувають для перевірки продовольства, завчасно стверджуючи про порушення
Про це розповів голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі Еспресо.
"Цей саботаж отримує нові форми - вони просто не з'являються, говорять, що Україна порушує якісь правила. Сьогодні і вчора не змогли вийти, як мінімум, 4 судна", - сказав Братчук.
За словами посадовця, росіяни заявляють про бажання поставляти зерно до найбідніших країн світу, проте самі ж не поводяться відповідним чином. Окрім того, представники РФ подекуди намагаються проводити перевірки продовольства у нетверезому стані.
"Такі випадки були, коли вони просто фізично не могли підійматися на ці судна, падали до трюму після вживання відповідних не дуже легких напоїв", - повідомив посадовець.
- 26 квітня Чорноморський зерновий коридор вкотре був призупинений російською стороною. Так, 25 квітня в Спільному Координаційному Центрі (м. Стамбул) представники Росії відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору.
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