Про це розповів голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук в ефірі Еспресо.

"Цей саботаж отримує нові форми - вони просто не з'являються, говорять, що Україна порушує якісь правила. Сьогодні і вчора не змогли вийти, як мінімум, 4 судна", - сказав Братчук.

За словами посадовця, росіяни заявляють про бажання поставляти зерно до найбідніших країн світу, проте самі ж не поводяться відповідним чином. Окрім того, представники РФ подекуди намагаються проводити перевірки продовольства у нетверезому стані.

"Такі випадки були, коли вони просто фізично не могли підійматися на ці судна, падали до трюму після вживання відповідних не дуже легких напоїв", - повідомив посадовець.