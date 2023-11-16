Росіяни не були готові до дій ЗСУ на лівому березі, - військовослужбовець ЗСУ
Військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що завдяки вогневому контролю над лівим берегом Дніпра вдалося провести певні дії з боку Сил оборони
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Казати про широкомасштабні бойові дії на лівому березі Дніпра ще завчасно. Вже є інформація, що ЗСУ зайняли декілька невеликих плацдармів на цьому напрямку. Завданням Сил оборони в майбутньому є розгортання лінії фронту, яка буде заходити в тил південному військовому округу росіян. Ми побачили, що росіяни не були готові до такої ситуації не тільки інформаційно, а й у військовому плані", - зауважив Тимочко.
За словами військовослужбовця, завдяки вогневому контролю з боку ЗСУ над лівим берегом Дніпра й вдалося провести рух, і певні дії Сил оборони.
"Деякі плацдарми на лівому березі вже були зайняті нашими військами - це район Антонівського моста, район Кринок, Козачих Лагерів. Суть дій ЗСУ полягала в тому, що ворог не міг наблизитися до лівого берега Дніпра, оскільки потрапляв під вогонь нашої артилерії. Наразі противник змушений розтягувати свої резерви, тому що лівий берег Дніпра є прямим коридором до Криму", - додав Тимочко.
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