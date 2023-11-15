Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В "Інформаційному спротиві" пояснили, для чого ворог формує три тактичні групи на лівобережжі Дніпра
Ексклюзив

В "Інформаційному спротиві" пояснили, для чого ворог формує три тактичні групи на лівобережжі Дніпра

15 листопада, 2023 середа
18:31
Війна з Росією Карта. Херсон_1411

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що ворог не планує тікати з лівого берега Дніпра

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ніяких ознак того, що ворог планує тікати з лівого берега наразі немає. Навпаки, ми спостерігаємо, що росіяни формують три тактичні групи для того, щоб розпочати більш інтенсивні дії щодо зупинення розширення сірої зони, яка виникла вздовж лівого берега Дніпра на окупованій Херсонщині", - підкреслив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", ворог ще не залучив повноцінно основні ударні підрозділи на лівому березі Дніпра.

"Ці три тактичні групи будуть діяти з району Козачих Лагерів і Корсунки фронтально на Кринки. Саме основні ударні підрозділи 70-ї мотострілецької дивізії, підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії ще не залучені повноцінно. Також спостерігається поява підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти в напрямку Кринок, яка підсилює підрозділи "Шторм-Z", - пояснив Коваленко.

  • 13 листопада в амеркиканському Інституті вивчення війни повідомили, що протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони України мали певний успіх у просуванні в наземній операції на лівобережжі Херсонської області.
  • 13 листопада російські пропагандистські інформагентства РИА Новости й ТАСС повідомили, що в міністерстві оборони РФ вирішили перекинути війська "на більш вигідні позиції на схід від Дніпра" на Херсонщині. Пізніше вони анулювали ці заяви, а в міноборони назвали їх провокацією. Український спротив також спростував цю інформацію.
  • Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк зазначила, що ворог ще має можливість підтягувати важку артилерію на Кінбурнську косу.



 

Відео
Новини
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
Військові новини
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Читайте також:
Ірина Фаріон
15 листопада, 2023 середа
Фаріон просить Зеленського і Залужного про "заходи" щодо офіцерів Кротевича та Жоріна, які відповіли їй на образи військових
карта Авдіївка етер Еспресо 13.11.23
14 листопада, 2023 вiвторок
 "Ворог має можливості охоплення наших військ": колишній військовий прокурор Чумак про те, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті
14 листопада, 2023 вiвторок
Салати без майонезу. Прості, смачні, недорогі рецепти
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.82
  • EUR
    Купівля 39.91
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
15 листопада
20:01
OPINION
Ігор Гулик
"Росія не потерпить…". Чому Захарову тіпає від ідеї Расмуссена
19:48
росія прапор занепад
Частка росіян, які виступають за перемовини з Україною, вперше перевищила кількість тих, хто прагне продовження війни, - росЗМІ
19:43
Сили оборони відбили 17 ворожих атак на Авдіївському напрямку та 19 – на Мар'їнському, – Генштаб
19:41
Володимир Зеленський Африка зерно
"Україна вийшла на такі ж обсяги експорту збіжжя, як при "зерновому коридорі": Зеленський на зустрічі з журналістами Африки
19:20
Інтерв’ю
Оксани Віннік
"Дітей маю, онуків теж, то що ж не можу нагодувати військових?", - історія кухаря з передової Оксани Віннік
19:09
Колишній військовий комісар Євген Борисов
Суд залишив під вартою одеського військкома Борисова
19:08
Ексклюзив
Ми відбиваємо позиції, а ворог їх штурмує: сержант про ситуацію на південь від Бахмута
19:00
Ексклюзив
ЄС - Україна
У Defense Express пояснили, чому ЄС не встигає надати Україні обіцяний 1 млн боєприпасів
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 630-го дня війни: сили оборони під Вугледаром знищили 90% техніки ворога, ліквідована ціла казарма окупантів на Херсонщині
19:00
"Українська бронетехніка" вийшла на серійні обсяги постачання продукції
18:47
Німеччина зброя для Українивійна з Росією
Rheinmetall передасть ЗСУ найсучасніші авіадесантні тактичні машини Caracal
18:45
EU4Business
Як отримати грант на власний бізнес в Україні за програмою EU4Business: умови та розмір допомоги
18:43
ЦАХАЛ зруйнував будівлю парламенту ХАМАСу в Газі
18:19
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Тему з Фаріон можуть підняти перед виборами у США не на користь України, - політолог Дубов
18:06
Санкції
У Раду ЄС надійшли пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ
18:02
OPINION
Орест Сохар
Спільний ворог Сі та Байдена: хто він?
17:46
Оновлено
наручники
У Греції затримали підозрюваного в розкраданні 43 млн грн Міноборони
17:33
Вибухи, Севастополь
Ліквідовано весь екіпаж: росЗМІ з'ясували імена жертв удару по судноремонтному заводу в Севастополі
17:10
Ексклюзив
Роздмухувати мовне питання щодо військовослужбовців просто неприпустимо, - нардеп Синютка
16:56
Ексклюзив
Мігранти з Центральної Азії створили дві банди у Маріуполі
"Бродячі мігранти" відкривають порожні квартири маріупольців, розселяються в них або грабують, - Андрющенко
16:53
Оновлено
Зеленський
Гарантії безпеки від Італії й економічна співпраця зі Словаччиною: Зеленський провів розмови з Мелоні та Чапутовою
16:51
ЄБРР
ЄБРР планує докапіталізацію на 4 млрд євро для збільшення інвестицій в Україну
16:43
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Ми акцентуємо увагу на процесуальних порушеннях у справі проти Костянтина Жеваго, – адвокатка Наталія Пушина
16:39
Офіційний м'яч Євро-2024
УЄФА презентувала офіційний м'яч Євро-2024
16:22
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Нова "формула Штайнмаєра": Україна потребує ще більше підтримки на тлі війни в Газі
16:22
електронне посвідчення водія
Відтепер у Дії можна замовити замінене водійське посвідчення просто додому
16:21
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Артилеристи успішно відпрацювали по об'єктах РФ в окупованій Брилівці на Херсонщині, -  голова пресофісу Херсонської ОВА
16:01
OPINION
Єгор Чечеринда
Про російські спецслужби та "Майдан-3"
15:59
Базиліка Святого Петра у Ватикані
Ватикан підтвердив заборону католикам ставати масонами
15:54
Окупанти, кримінал, росіяни
Контролюють обіг зброї, наркотиків і "кришують" пасажирські перевезення: окупанти на Донеччині утворили етнічні кримінальні групи, - ЦНС
15:51
зруйнований міст, Харківська область
На Харківщині за рік відбудували 8 мостів, зруйнованих росіянами
15:48
В Україні зросла кількість потягів із жіночими купе: перелік
15:46
Оновлено
Донеччина
Окупанти вночі вдарили по багатоповерхівці в Селидовому на Донеччині: 2 людей загинуло, є поранені
15:36
"Українська бронетехніка" найближчим часом представить оновлений варіант "Варти"
15:31
​​​​​​​Абрамович, "Челсі"
Російський олігарх Абрамович, імовірно, фінансував "Челсі" проти правил, – розслідування Cyprus Confidential 
15:28
ДБР розслідує інцидент із насильницьким врученням повістки чоловікові в Одесі
15:24
Ердоган
Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою", а ХАМАС - "бійцями опору"
15:22
Ексклюзив
Карта. Урожайне_1411
Залишили ворога ні з чим: 72-га окрема механізована бригада про стабілізацію ситуації під Вугледаром
15:12
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:07
Судно Joseph Schulte
Кабмін створив новий механізм страхування суден від воєнних ризиків
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV