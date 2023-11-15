В "Інформаційному спротиві" пояснили, для чого ворог формує три тактичні групи на лівобережжі Дніпра

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ніяких ознак того, що ворог планує тікати з лівого берега наразі немає. Навпаки, ми спостерігаємо, що росіяни формують три тактичні групи для того, щоб розпочати більш інтенсивні дії щодо зупинення розширення сірої зони, яка виникла вздовж лівого берега Дніпра на окупованій Херсонщині", - підкреслив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", ворог ще не залучив повноцінно основні ударні підрозділи на лівому березі Дніпра.

"Ці три тактичні групи будуть діяти з району Козачих Лагерів і Корсунки фронтально на Кринки. Саме основні ударні підрозділи 70-ї мотострілецької дивізії, підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії ще не залучені повноцінно. Також спостерігається поява підрозділів 810-ї окремої бригади морської піхоти в напрямку Кринок, яка підсилює підрозділи "Шторм-Z", - пояснив Коваленко.

13 листопада в амеркиканському Інституті вивчення війни повідомили, що протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони України мали певний успіх у просуванні в наземній операції на лівобережжі Херсонської області.

13 листопада російські пропагандистські інформагентства РИА Новости й ТАСС повідомили, що в міністерстві оборони РФ вирішили перекинути війська "на більш вигідні позиції на схід від Дніпра" на Херсонщині. Пізніше вони анулювали ці заяви, а в міноборони назвали їх провокацією. Український спротив також спростував цю інформацію.

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк зазначила, що ворог ще має можливість підтягувати важку артилерію на Кінбурнську косу.





