Інформаційний вкид: Гуменюк про "скиглення" ворога щодо перерізаної логістики на лівому березі

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наші зведення свідчать про те, що відбуваються обстріли протилежного берега Дніпро-Бузького лиману з Кінбурнської коси. Час від часу ворог нагадує про себе, і прибирати остаточно звідти свої підрозділи не планує. Це є підтвердженням того, що їхні "скиглення" щодо перерізаної логістики можуть бути інформаційним вкидом. Не так там все й погано в них, щоб сподіватися, що окупанти згорнуться й підуть", - підкреслила Гуменюк.

За словами капітана 1-го рангу, час від часу ворог ще має можливість підтягувати на Кінбурнську косу важку артилерію й РСЗВ.

"Ми об'єктивно оцінюємо картину. Ворог гатить по Очаківській та Куцурубській громадах саме тому, що має суходільний коридор на Кінбурнську косу. Кінбурнська коса, як півострів, сполучається з тимчасово окупованою Херсонщиною на лівому березі. Поки що там усе не буде повністю зачищено, ми не можемо говорити, що Очаківська та Куцурубська громади видихнуть спокійно", - зауважила Гуменюк.

13 листопада в амеркиканському Інституті вивчення війни повідомили, що протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони України мали певний успіх у просуванні в наземній операції на лівобережжі Херсонської області

13 листопада російські пропагандистські інформагентства РИА Новости й ТАСС повідомили, що в міністерстві оборони РФ вирішили перекинути війська "на більш вигідні позиції на схід від Дніпра" на Херсонщині. Пізніше вони анулювали ці заяви, а в міноборони назвали їх провокацією. Український спротив також спростував цю інформацію

Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують вести штурмові дії на Бахмутському напрямку та відбивати ворожі атаки. За добу оборонці ліквідували 920 окупантів.











