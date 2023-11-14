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Інформаційний вкид: Гуменюк про "скиглення" ворога щодо перерізаної логістики на лівому березі

14 листопада, 2023 вiвторок
16:50
Війна з Росією Наталія Гуменюк

Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк зазначила, що ворог ще має можливість підтягувати важку артилерію на Кінбурнську косу

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Наші зведення свідчать про те, що відбуваються обстріли протилежного берега Дніпро-Бузького лиману з Кінбурнської коси. Час від часу ворог нагадує про себе, і прибирати остаточно звідти свої підрозділи не планує. Це є підтвердженням того, що їхні "скиглення" щодо перерізаної логістики можуть бути інформаційним вкидом. Не так там все й погано в них, щоб сподіватися, що окупанти згорнуться й підуть", - підкреслила Гуменюк.

За словами капітана 1-го рангу, час від часу ворог ще має можливість підтягувати на Кінбурнську косу важку артилерію й РСЗВ.

"Ми об'єктивно оцінюємо картину. Ворог гатить по Очаківській та Куцурубській громадах саме тому, що має суходільний коридор на Кінбурнську косу. Кінбурнська коса, як півострів, сполучається з тимчасово окупованою Херсонщиною на лівому березі. Поки що там усе не буде повністю зачищено, ми не можемо говорити, що Очаківська та Куцурубська громади видихнуть спокійно", - зауважила Гуменюк.

  • 13 листопада в амеркиканському Інституті вивчення війни повідомили, що протягом минулої доби, 12 листопада, Сили оборони України мали певний успіх у просуванні в наземній операції на лівобережжі Херсонської області
  • 13 листопада російські пропагандистські інформагентства РИА Новости й ТАСС повідомили, що в міністерстві оборони РФ вирішили перекинути війська "на більш вигідні позиції на схід від Дніпра" на Херсонщині. Пізніше вони анулювали ці заяви, а в міноборони назвали їх провокацією. Український спротив також спростував цю інформацію
  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують вести штурмові дії на Бахмутському напрямку та відбивати ворожі атаки. За добу оборонці ліквідували 920 окупантів.






 

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