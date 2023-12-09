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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, на фронті за добу відбулося 95 боєзіткнень, - Генштаб

9 грудня, 2023 субота
06:52
Війна з Росією

Протягом минулої доби на фронті відбулося 95 бойових зіткнень між Силами оборони України і російською армією. Українські захисники відбили найбільше атак РФ на Авдіївському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ", оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські захисники відбили 11 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку сили оборони відбили атаку противника в районі Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 13 атак ворога в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 35 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Тоненького, Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 24 атаки.

На Шахтарському та Запорізькому напрямках сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах західніше Вербового Запорізької області.

Водночас на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

Окупанти 59 разів обстріляли Україну з РСЗВ, ЗСУ уразили 6 районів скупчення росіян

Крім того, ворог завдав 28 ракетних та 27 авіаційних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Петропавлівка, Подоли, Іванівка, Першотравневе Харківської області; Надія, Невське, Серебрянське лісництво Луганської області; Колодязі, Серебрнка, Часів Яр, Авдіївка, Ласточкіне Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас підрозділи ракетних військ завдали ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 станції РЕБ противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України було знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555.

  • За даними ISW, 8 грудня російські війська вели наступальні операції поблизу Авдіївки та ймовірно захопили очисні споруди міста.
Україна
Росія
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