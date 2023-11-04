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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни не утримують у Чорному та Азовському морях жодного ракетоносія

4 листопада, 2023 субота
09:28
Війна з Росією корабель рф

Станом на ранок суботи, 4 листопада, росіяни утримують у Чорному та Азовському морях по одному кораблю. Ракетоносіїв крилатих ракет немає

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 04.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря - 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря - 26 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

російські кораблі

Фото: ВМС ЗСУ

  • 3 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 4 російські кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.
корабель
російська армія
ВМСУ
Азовське море
ракетний удар
Чорне море
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