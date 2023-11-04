Росіяни не утримують у Чорному та Азовському морях жодного ракетоносія
Станом на ранок суботи, 4 листопада, росіяни утримують у Чорному та Азовському морях по одному кораблю. Ракетоносіїв крилатих ракет немає
Про це пишуть ВМС ЗСУ.
"Станом на 07:00 04.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.
В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря - 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря - 26 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
Фото: ВМС ЗСУ
- 3 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували 4 російські кораблі. Ракетоносіїв серед них не було.
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