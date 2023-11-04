Росіяни не утримують у Чорному та Азовському морях жодного ракетоносія

Про це пишуть ВМС ЗСУ.

"Станом на 07:00 04.11.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель", - йдеться у повідомленні.

В Азовському морі чергує один російський корабель, у Середземному - два. Серед них також немає ракетоносіїв.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря - 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря - 26 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

Фото: ВМС ЗСУ