Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні в телеграм.

"За наявною інформацією, російський контингент у Придністров'ї отримав завдання відновити військовий аеродром та техніку в Тирасполі. Але здається, за багато років перебування у Придністров'ї усе, що зробили російські війська – це пропили усі залишки військової техніки та апаратури", – сказав він.

Він підкреслив, що, як виявилося, "відновлювати там нічого і нічим. При цьому, за документами, усі запчастини мали б бути в наявності. Таким чином, чергові потуги загострити ситуацію в регіоні не завершилися нічим через халатність та корупцію місцевого начальства", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, Росія донедавна розглядала Придністров'я, як майданчик для майбутніх військових дій.

Тирасполь є "столицею" невизнаного Придністров'я. Там 25 квітня пролунали вибухи. Офіційний Кишинів заявив, що вибухи в Тирасполі – це привід для створення напруженості в Придністровському регіоні. Українська розвідка назвала це провокацією ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв.

Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що головною метою провокації Росії в невизнаному Придністров’ї є завадити перекиданню додаткових угруповань ЗСУ на Схід України.

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