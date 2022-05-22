Росіяни не здатні відновити військовий аеродром у Тирасполі. Усе пропили та розікрали, - голова Одеської ОВА
Через корупцію Росії не вдасться відновити військовий аеродром у невизнаному Придністров'ї
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко у відеозверненні в телеграм.
"За наявною інформацією, російський контингент у Придністров'ї отримав завдання відновити військовий аеродром та техніку в Тирасполі. Але здається, за багато років перебування у Придністров'ї усе, що зробили російські війська – це пропили усі залишки військової техніки та апаратури", – сказав він.
Він підкреслив, що, як виявилося, "відновлювати там нічого і нічим. При цьому, за документами, усі запчастини мали б бути в наявності. Таким чином, чергові потуги загострити ситуацію в регіоні не завершилися нічим через халатність та корупцію місцевого начальства", - зазначив Марченко.
- Нагадаємо, Росія донедавна розглядала Придністров'я, як майданчик для майбутніх військових дій.
- Тирасполь є "столицею" невизнаного Придністров'я. Там 25 квітня пролунали вибухи. Офіційний Кишинів заявив, що вибухи в Тирасполі – це привід для створення напруженості в Придністровському регіоні. Українська розвідка назвала це провокацією ФСБ для нагнітання панічних та антиукраїнських настроїв.
- Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що головною метою провокації Росії в невизнаному Придністров’ї є завадити перекиданню додаткових угруповань ЗСУ на Схід України.
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