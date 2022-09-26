Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ну що всі українські співробітники будуть звільненні й приїдуть російські працівники – я сумніваюся. Оскільки у процесі модернізації за роки незалежності, й зокрема модернізації енергоблока Запорізької станції з продовження строку експлуатації, конфігурація багатьох речей на наших блоках змінилася. Вони не аналогічні вже у сучасному стані до російських. Реакторне устаткування оснащене наразі, наприклад, автоматичною системою управління технологічними процесами блокового управління українських виробників, зокрема "Імпульс" (Сєвєродонецьк) та "Радій" (Кропивницький). Тому для того, щоб почати управляти реактором, потрібно тренуватися в навчально-тренувальному центрі на спеціальній машині. Це не така проста задача", - зауважила Ольга Кошарна.

Експертка з атомної енергетики також вважає, що у Росії не буде ліцензій й необхідної інформативної бази, тому вона не зможе запустити роботу на українській атомній електростанції, так само як не змогла зробити це в тимчасово окупованому Криму.

"Друге – правовий вакуум. Була стаття у російському виданні на цю тему, де якраз російський експерт, який зараз вже не живе в Росії, сказав про те, які проблеми з ліцензіями, інформативною базою. Ніхто не визнає, що ЗАЕС – це власність Росії. Так само у Криму був дослідницький реактор, який так і не запрацював", - додала вона.

15 вересня найвищий керівний орган МАГАТЕ, в який входять представники 35 країн ООН, ухвалив резолюцію з вимогою до РФ припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.

Вчений Інституту радіоактивності навколишнього середовища Фукусімського університету Марк Желєзняк переконаний, що стабілізувати ситуацію навколо Запорізької АЕС можуть лише міжнародні організації на чолі з МАГАТЕ.

ЗАЕС отримує електроенергію безпосередньо з національної мережі після того, як інженери відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній.

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