Росіяни обіцяють рублі за позитивні відео про життя на тимчасово окупованих територіях, - ЦНС
Окупанти намагаються підкупити мешканців тимчасово захоплених територій, аби ті прославляли росіян у соцмережах
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Відомо, що на тимчасово захоплених територіях півдня України росіяни обіцяють рублі за відео, де місцевий має розповідати на камеру, як покращилось його життя. Важливо, що ролик має тривати щонайменше хвилину.
"За задумом це має допомогти росіянам створити низку відео, які потім будуть поширювати на країни Заходу російські агенти впливу. Також окупанти обіцяють, що автори найкращих відео отримають роботу у фейкових місцевих ЗМІ, які росіяни створили після захоплення регіону. Таким чином у Кремлі сподіваються подолати дефіцит пропагандистів у регіоні", - розповіли у ЦНС.
Центр національного спротиву наголошує, що добровільна участь у підготовці пропагандистських матеріалів за російські гроші є колабораціонізмом. За це передбачається кримінальна відповідальність.
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