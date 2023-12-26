Росіяни обстріляли Бахмутський та Покровський райони Донеччини: 4 людей загинули, 3 - поранені

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що 26 грудня близько 8 ранку окупанти обстріляли з артилерії місто Торецьк Бахмутського району. Від вибухів на власному подвір’ї загинула 67-річна жінка. На проїжджій частині неподалік місцевої лікарні помер 74-річний чоловік.

Разом з тим окупанти атакували селище Північне, де загинув чоловік 73 років, а 62-річний мешканець дістав поранення неподалік приватного будинку.

Через дві години російська армія обстріляла Авдіївку. Снаряд поцілив у приватний будинок, унаслідок чого загинув 61-річний чоловік, а його 56-річна дружина опинилася під завалами.

Жінці надали невідкладну медичну допомогу й ушпиталили з травмами голови та множинними осколковими пораненнями, вона у важкому стані.

Також російські війська вдарили по селу Костянтинівка Покровського району. Там у власному будинку загинула 61-річна жінка.