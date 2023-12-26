Росіяни обстріляли Бахмутський та Покровський райони Донеччини: 4 людей загинули, 3 - поранені
26 грудня російські окупанти обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, за фактами загибелі 4 людей та поранення 3 прокуратура почала розслідування
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що 26 грудня близько 8 ранку окупанти обстріляли з артилерії місто Торецьк Бахмутського району. Від вибухів на власному подвір’ї загинула 67-річна жінка. На проїжджій частині неподалік місцевої лікарні помер 74-річний чоловік.
Разом з тим окупанти атакували селище Північне, де загинув чоловік 73 років, а 62-річний мешканець дістав поранення неподалік приватного будинку.
Через дві години російська армія обстріляла Авдіївку. Снаряд поцілив у приватний будинок, унаслідок чого загинув 61-річний чоловік, а його 56-річна дружина опинилася під завалами.
Жінці надали невідкладну медичну допомогу й ушпиталили з травмами голови та множинними осколковими пораненнями, вона у важкому стані.
Також російські війська вдарили по селу Костянтинівка Покровського району. Там у власному будинку загинула 61-річна жінка.
- Через посилення російських обстрілів на Донеччині продовжили обов’язкову евакуацію населення.
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