Росіяни обстріляли Чернігівщину: пошкоджено будинок і господарське приміщення
На Чернігівщині 8 липня росіяни обстріляли Городнянську, Сновську й Семенівську громади, пошкодивши будинок і господарську будівлю
Про це повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.
Пізно ввечері 8 липня окупанти вгатили по Сновській громаді біля кордону. Було зафіксовано 10 вибухів.
"Тричі за добу ворог артснарядами обстріляв один із прикордонних населених пунктів Городнянської громади, що на Чернігівщині. За попередньою інформацією пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю", - зауважили прикордонники.
Крім того, росіяни двічі відкрили вогонь по Семенівській громаді з автоматичних станкових гранатометів і мінометів. Пролунало 14 вибухів.
Серед людей ніхто не загинув.
- Уранці 9 липня росіяни обстріляли Сумщину ракетами з гелікоптерів і реактивних систем залпового вогню.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.48
- Актуальне
- Важливе