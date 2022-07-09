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Головна війна з Росією Росіяни обстріляли Чернігівщину: пошкоджено будинок і господарське приміщення

Росіяни обстріляли Чернігівщину: пошкоджено будинок і господарське приміщення

9 липня, 2022 субота
12:31
війна з Росією Росіяни обстріляли Чернігівщину

На Чернігівщині 8 липня росіяни обстріляли Городнянську, Сновську й Семенівську громади, пошкодивши будинок і господарську будівлю

Про це повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.

Пізно ввечері 8 липня окупанти вгатили по Сновській громаді біля кордону. Було зафіксовано 10 вибухів.

"Тричі за добу ворог артснарядами обстріляв один із прикордонних населених пунктів  Городнянської громади, що на Чернігівщині. За попередньою інформацією пошкоджено приватний будинок та господарську будівлю", - зауважили прикордонники.

Крім того, росіяни двічі відкрили вогонь по Семенівській громаді з автоматичних станкових гранатометів і мінометів. Пролунало 14 вибухів.

Серед людей ніхто не загинув.

  • Уранці 9 липня росіяни обстріляли Сумщину ракетами з гелікоптерів і реактивних систем залпового вогню.

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