Росіяни обстріляли громаду на Сумщині з міномета і гранатомета
У понеділок, 3 квітня, росіяни обстрілювали Білопільську громаду в Сумській області
Про ситуацію в прикордонній області повідомили в Сумській ОВА.
Протягом дня зафіксували три обстріли: 14 прильотів із міномета та 100 пострілів з гранатомета (АГС).
На щастя, обійшлося без людських жертв і травмованих.
За інформацією Генштабу, протягом доби ворог також здійснив обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області. Утім військові запевняють, що оперативна ситуація на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
- У понеділок, 3 квітня, російська армія спрямувала чотири керовані авіабомби на територію промислового підприємства у місті Берислав Херсонської області
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