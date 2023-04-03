Росіяни обстріляли громаду на Сумщині з міномета і гранатомета

Про ситуацію в прикордонній області повідомили в Сумській ОВА.

Протягом дня зафіксували три обстріли: 14 прильотів із міномета та 100 пострілів з гранатомета (АГС).

На щастя, обійшлося без людських жертв і травмованих.

За інформацією Генштабу, протягом доби ворог також здійснив обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області. Утім військові запевняють, що оперативна ситуація на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.