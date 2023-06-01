Про це пише мер міста Ігор Терехов.

Він зазначає, що жінка не постраждала. На промисловому об'єкті є руйнування, проте обійшлося без пожежі.

Раніше, о 14:00, Терехов повідомляв про вибухи в місті.

"У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано 2 влучання у районі.