Росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова, з-під завалів врятували жінку
У четвер, 1 червня, росіяни обстріляли Індустріальний район Харкова, наразі відомо про 2 влучання. Удари прийшлися по промисловому об'єкту, з-під завалів врятували жінку
Про це пише мер міста Ігор Терехов.
Він зазначає, що жінка не постраждала. На промисловому об'єкті є руйнування, проте обійшлося без пожежі.
Раніше, о 14:00, Терехов повідомляв про вибухи в місті.
"У Харкові лунають вибухи. Поки відомо про удар по Індустріальному району. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано 2 влучання у районі.
- Протягом минулої доби, 31 травня, росіяни атакували щонайменше 9 українських регіонів. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
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